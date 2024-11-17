☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 382 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Наконец эта потаскуха, кормившая народ в СССР, получила по заслугам.....Допикадиллилась. ...
  • Юрий Золотарев
    А могла бы неплохо жить. Если б СОВЕСТЬ имела! И ум.Допикадиллилась. ...
  • Юрий Золотарев
    "Детей нет, голоса нет...". А главное - СОВЕСТИ нет!!Допикадиллилась. ...

Допикадиллилась. «Кормилицу всея СССР» выгнали с позором: Вайкуле на Западе настигла карма

Допикадиллилась. «Кормилицу всея СССР» выгнали с позором: Вайкуле на Западе настигла карма

В советское время Лайма Вайкуле была одной из самых любимых исполнительниц в СССР. Зрители смогли в полной мере оценить и необычный внешний вид певицы, и ее оригинальную манеру исполнения, и легкий прибалтийский акцент.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
&quot;Детей нет, голоса нет...&quot;. А главное - СОВЕСТИ нет!!
Ответить
4 час.
Юрий Золотарев
А могла бы неплохо жить. Если б СОВЕСТЬ имела! И ум.
Ответить
4 час.
Валентин Щербаков
Наконец эта потаскуха, кормившая народ в СССР, получила по заслугам.....
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх