К чему эта грёбаная Санта-Барбара с телеграмными оскорблениями с последующими извинениями?

Строгая цензура, миллионные штрафы, а для тех « кто не понял» - уголовное наказание за клевету и призывы к противоправным действиям! Сколько можно няньчить этих недоносков? Человек 20 « закатать по полной с конфискацией» _ остальные заткнутся

Александр Хироников

Согласен. Это помешанные на деньгах люди. Большой штраф - для них это самое больное. И потом, их доходы позволяют им платить и миллионные штрафы. И эти штрафы - на помощь СВО - это и будет их "поддержка". С помощью государства. Они все из одного детсадика. Сатанинского. Посмотрите на Киркорова. Киркорову "спасибо". Себя пупсика привез на Донбасс. А медикаменты только пообещал. Тупость на краю деградации таких людей. Когда двухметровый "пупс" выходит на сцену или в эфир и слащавым голосом что-то вещает... Простите - блевать хочется. И на фанатов тоже.