ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Вся Телега этим говном завалена.Все эти недоделанные зумеры-тиктокеры, постящие идиотские видео с радостным глеготанием по поводу терракта, жалобами на то, что им надоело на всё на это смотреть, некоторые договариваются до того, что маловато настреляли в Крокус-Сити-Холле, в общем вы поняли.
К чему эта грёбаная Санта-Барбара с телеграмными оскорблениями с последующими извинениями?
Комментарии
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ninikooo Митусова
Строгая цензура, миллионные штрафы, а для тех « кто не понял» - уголовное наказание за клевету и призывы к противоправным действиям! Сколько можно няньчить этих недоносков? Человек 20 « закатать по полной с конфискацией» _ остальные заткнутся
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10 час.
Александр Хироников
Согласен. Это помешанные на деньгах люди. Большой штраф - для них это самое больное. И потом, их доходы позволяют им платить и миллионные штрафы. И эти штрафы - на помощь СВО - это и будет их "поддержка". С помощью государства. Они все из одного детсадика. Сатанинского. Посмотрите на Киркорова. Киркорову "спасибо". Себя пупсика привез на Донбасс. А медикаменты только пообещал. Тупость на краю деградации таких людей. Когда двухметровый "пупс" выходит на сцену или в эфир и слащавым голосом что-то вещает... Простите - блевать хочется. И на фанатов тоже.
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10 час.
Наталья Политова
А, похоже, никаких! Поплакали на камеру, извинились, попросили пожалеть - мол, не ломайте мне жизнь! - их и простили!
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6 час.
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