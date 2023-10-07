На Челябинск надвигается ураганный ветер

В Челябинской области днем 8 октября ожидается порывистый ветер со скоростью 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС-112) города в своем telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии