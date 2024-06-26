TMZ: Лопес заметили в эконом-классе самолета

В жизни известной американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес, похоже, наступил непростой период. Сначала в сети появились слухи о возможном расставании Дженнифер с Беном Аффлеком, с которым она недавно воссоединилась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии