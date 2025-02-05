В ЕС заявили о кризисе в Приднестровье из-за одного решения Украины

В ЕП заявили о кризисе в Приднестровье из-за прекращения транзита газа из России Член Европейского парламента (ЕП) от Литвы Людас Мажилис заявил о кризисе, с которым столкнулось Приднестровье из-за решения Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию.