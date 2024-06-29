"НЕ ИВАН": ЗАЧЕМ ЗА ГОССЧЁТ СНЯЛИ РУСОФОБСКИЙ "ЕРАЛАШ"

Русского мальчика обижают в школе ученики-мигранты, он уже в отчаянии хочет принять ислам, но тут мальчику является дух Ильи Муромца, напоминает о русской крови, текущей в его жилах, и поколачивает обидчиков, связывает их и развешивает на деревьях.
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