Делят территорию люди и собаки: казанцы жалуются на собаководов, а собаководы — на инфраструктуру для питомцев

Делят территорию люди и собаки. В нашу редакцию обратились жители Ново-Савиновского района. Казанцы жалуются, что в сквере владельцы выгуливают животных без намордников и поводков, а собаководы говорят, что гулять с питомцами негде, специальные площадки далеко.