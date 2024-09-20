Неизвестный сообщил о бомбе в редакции ZAB.RU

На почту редакции ZAB.RU пришло письмо о заложенной бомбе в офисе.Отправитель представился Андреем: «Здравствуйте, эм, ну, я, как бы, дядя Андрей, не знаю с чего начать, но, наверное, можно сказать, что, ну, в общем, я бoмбy зaложил в офисе вашей редaкции».