В Иркутской области полицейские и общественники поздравили семьи сотрудников с Днем семьи, любви и верности

Вчера, в День семьи, любви и верности, временно исполняющий обязанности начальника отделения по работе с личным составом капитан полиции Надежда Юшкова, начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних подполковник полиции Сергей Новицкий и представитель Общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России «Зиминский» Сергей Гордеев посетили семьи сотрудников, чьи папы и мужья находятся в служебной командировке.