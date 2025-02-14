Неизвестный выиграл 100 тысяч долларов в Биткоинах, купив набор карточек стоимостью 50 долларов

Невероятная удача улыбнулась коллекционеру торговых карт, который обнаружил в приобретенной за 50 долларов упаковке карту, дающую право на получение целого биткоина, стоимость которого в январе достигала 108 786 долларов.
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