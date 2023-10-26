Благодаря России: Китай все настойчивее диктует скорость мирового энергоперехода

Экономический рост Китая приближается к переломному моменту, когда ресурсоемкие инвестиции в урбанизацию, инфраструктуру и заводы могут замедлиться, что предполагает снижение спроса на цемент и сталь, а, также на нефть и уголь.
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