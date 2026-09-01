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Регионы России

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Менее половины пользователей прошли идентификацию доменов в зонах .ru, .рф и .su

Менее половины пользователей прошли идентификацию доменов в зонах .ru, .рф и .su

С 1 сентября 2024 года лица, регистрирующие домены в национальных доменных зонах, обязаны подтверждать личность администратора через аккаунт на Едином портале госуслуг (ЕПГУ).

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