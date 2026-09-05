Лавров: РФ работает над восстановлением прав русскоязычных граждан на Украине

Россия делает все необходимое, чтобы права русскоязычных граждан на Украине были восстановлены. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече президента Владимира Путина с пятеркой лидеров списка партии «Единая Россия», передает ТАСС.