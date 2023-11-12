Однажды дождливым ноябрьским днем на набережной Дона

Ноябрьский праздничный уикэнд провела в Ростове-на-Дону. Веселой компанией заехали в этот славный город на три дня с главной целью - посетить два парка в Ростовской области: парк Лога и парк птиц "Малинки".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии