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Татар теле һәм әдәбияты укытучыларын бүләкләүгә конкурс игълан ителде

Татар теле һәм әдәбияты укытучыларын бүләкләүгә конкурс игълан ителде

Татар (туган) теле һәм әдәбияты укытучыларына ярдәм итү өчен акчалата бүләкләүгә конкурс игълан ителә.

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