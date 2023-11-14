Дополнительные меры по обеспечению безопасности на объектах энергетики и торговли рассмотрены АТК региона

Комиссией на основе представленных министром ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денисом Архиповым и начальником отдела государственного контроля Управления Росгвардии по Новосибирской области Светланой Бухариной докладов оценено состояние безопасности региональных объектов ТЭК, а также даны поручения по совершенствованию их защищенности.
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