ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

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Битва при Молодях. ( изторики - вымарывают из нашей памяти )

Битва при Молодях. ( изторики - вымарывают из нашей памяти )

Битва при Молодях. Гулкая поступь Отечества. Зрим в корень Никто, кроме русских, не умеет так умирать за свою страну (Канадский журналист Арджилл Тернер) 26 июля началась битва, сравнимая для русской истории по значимости с Бородино и Куликовской.

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