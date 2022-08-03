Битва при Молодях. ( изторики - вымарывают из нашей памяти )

Битва при Молодях. Гулкая поступь Отечества. Зрим в корень Никто, кроме русских, не умеет так умирать за свою страну (Канадский журналист Арджилл Тернер) 26 июля началась битва, сравнимая для русской истории по значимости с Бородино и Куликовской.