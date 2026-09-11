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Зимние вещи покажут все просчеты шкафа: сколько места нужно одному человеку, паре и семье с детьми

Зимние вещи покажут все просчеты шкафа: сколько места нужно одному человеку, паре и семье с детьми

Шкаф в прихожей способен либо облегчить утро, либо испортить его еще до выхода из дома. Ошибки закрадываются уже на этапе планирования.

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