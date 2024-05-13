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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локо» начнет переговоры с Дзюбой и Миранчуком о новых контрактах по окончании сезона

30 июня 35-летний форвард и 28-летний хавбек могут стать свободными агентами. — Как вы отреагировали на заявление представителя Артема Дзюбы о том, что игрока не ставят в состав по неспортивным причинам? — Агент на то и является представителем игрока, чтобы вести свою работу.

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