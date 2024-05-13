«Локо» начнет переговоры с Дзюбой и Миранчуком о новых контрактах по окончании сезона

30 июня 35-летний форвард и 28-летний хавбек могут стать свободными агентами. — Как вы отреагировали на заявление представителя Артема Дзюбы о том, что игрока не ставят в состав по неспортивным причинам? — Агент на то и является представителем игрока, чтобы вести свою работу.