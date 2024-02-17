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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Сырский подтвердил уход ВСУ из Авдеевки: главное за сутки

Сырский подтвердил уход ВСУ из Авдеевки: главное за сутки

МОСКВА, 17 февраля, ФедералПресс. Главком ВСУ Александр Сырский заявил о выходе украинских военных из Авдеевки, Франция и Украина заключили соглашение в области безопасности, а экс-президента США Дональда Трампа признали виновным по делу о мошенничестве.

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