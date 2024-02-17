Сырский подтвердил уход ВСУ из Авдеевки: главное за сутки

МОСКВА, 17 февраля, ФедералПресс. Главком ВСУ Александр Сырский заявил о выходе украинских военных из Авдеевки, Франция и Украина заключили соглашение в области безопасности, а экс-президента США Дональда Трампа признали виновным по делу о мошенничестве.