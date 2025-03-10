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Царьград

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Следствие на Дальнем Востоке: собаки атакуют детей в Николаевске-на-Амуре

Следствие на Дальнем Востоке: собаки атакуют детей в Николаевске-на-Амуре

В Николаевске-на-Амуре собака напала на двух девочек, инициировано уголовное дело. Следственный комитет России по Хабаровскому краю расследует обстоятельства нападения и оценивает действия ответственных должностных лиц.

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