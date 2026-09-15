Drone Strikes Cripple Half of Russia's Top Diesel Refineries

Three of Russia's six largest diesel-producing refineries are now either shut or operating at roughly one-quarter capacity after Ukrainian drone attacks damaged plants that together form the backbone of the country's fuel system.
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