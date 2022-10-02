Ночью на трассе Екатеринбург — Серов в ДТП погибли артистки Краснотурьинского театра кукол

В Свердловской области минувшей ночью, 2 октября, в 23:00 на 289-м километре автодороги Екатеринбург — Серов произошло смертельное ДТП, в котором погибли артистки Краснотурьинского театра кукол, которые возвращались с гастролей из Первоуральска.