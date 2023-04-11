Глава Пентагона позвонил коллеге в Южную Корею для объяснения утечки данных

Разъяснение ситуации с утечкой данных из Пентагона дал в ходе телефонного разговора министр обороны США Ллойд Остин своему коллеге из Южной Кореи Ли Чжон Сопу, сообщила 11 апреля пресс-служба южнокорейского министерства национальной обороны.
Разъяснение ситуации с утечкой данных из Пентагона дал в ходе телефонного разговора министр обороны США Ллойд Остин своему коллеге из Южной Кореи Ли Чжон Сопу, сообщила 11 апреля пресс-служба южнокорейского министерства национальной обороны.
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