40-летняя Пелагея проиграла суд по взысканию долга в 72 млн рублей с бывшего мужа, 45-летнего хоккеиста Ивана Телегина, от которого у неё есть дочь Таисия.
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