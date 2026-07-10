В 2026 году посещаемость розничных магазинов в России значительно снизилась

В первом полугодии 2026 года заметно сократилась посещаемость розничных магазинов в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитические сервисы, отслеживающие трафик покупателей.
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