Ответ товарищам Саниной и Венжеру

кто за кличка стален всю эту ахинею про околоэкономику сочинил? приписывать недо семинаристу даже такой бред слишком смело предполагать хоть какие-то знания экономики за кличкой сталин... савейская "экономика" - это первобытный товарообмен....

Ингерман Ланская

как и гитлер, пол пот, бокасса..... но чаще появляются сталены-гитлеры помельче - типа чикатило.... и если бы чикатило дорвался бы до власти, как нелюдь джуга, то его фанаты так же . если ни громче, орали бы - даздравствует великый и мудрый наш вождь всех народов сиятельный чикатилооооо! а города бы называли б - чикатилоград, чикатилобад... премии - чикатиловкая 10-ти степеней, памятники и бюсты - дарагому чикатилу.... каналы , заводы и метро имени чикатило ..машины типо ЧАЗ и ЗИЧ..... рабам не важно кто по сути их хозяин - будут боготворить любого выродка