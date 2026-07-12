Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Ответ товарищам Саниной и Венжеру

Ответ товарищам Саниной и Венжеру

Примечательная публичная полемика Сталина с экономистами Саниной и Венжером на страницах журнала "Коммунист" за несколько месяцев до смерти Сталина.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
кто за кличка стален всю эту ахинею про  околоэкономику сочинил? приписывать недо семинаристу даже такой бред слишком смело предполагать хоть какие-то знания экономики за кличкой сталин... савейская &quot;экономика&quot; - это первобытный товарообмен....
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4 н.
В
Владимир
Заткнись прошмандровка израильская- ты и осталась жить потому, что был И.В. Сталин. Пошла вон пидарка гнойная.
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3 н.
Ингерман Ланская
как и гитлер, пол пот, бокасса..... но чаще появляются сталены-гитлеры помельче - типа чикатило.... и если бы чикатило дорвался бы до власти, как нелюдь джуга, то его фанаты так же . если ни громче, орали бы - даздравствует великый и мудрый наш вождь всех народов сиятельный чикатилооооо! а города бы называли б - чикатилоград, чикатилобад... премии - чикатиловкая 10-ти степеней, памятники и бюсты - дарагому чикатилу....  каналы , заводы и метро имени чикатило ..машины типо ЧАЗ и ЗИЧ..... рабам не важно кто по сути их хозяин - будут боготворить любого выродка
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3 н.