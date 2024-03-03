Ученые создали самозаряжающуюся батарею. Она предназначена для кардиостимуляторов

Инновационные биосовместимые пленки разработаны для самозаряжающихся батарей кардиостимуляторовУченые из Уральского федерального университета (УрФУ) в России в сотрудничестве с коллегами из португальского университета совершили значительный прорыв в области медицинских технологий, разработав биосовместимые пленки, способные генерировать электричество.
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