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Ученые создали самозаряжающуюся батарею. Она предназначена для кардиостимуляторов

Ученые создали самозаряжающуюся батарею. Она предназначена для кардиостимуляторов

Инновационные биосовместимые пленки разработаны для самозаряжающихся батарей кардиостимуляторовУченые из Уральского федерального университета (УрФУ) в России в сотрудничестве с коллегами из португальского университета совершили значительный прорыв в области медицинских технологий, разработав биосовместимые пленки, способные генерировать электричество.

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