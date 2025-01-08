У Зеленского нет шансов на успех, заявили в США

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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ИА
Ирина Александровна
Всё верно, но почему больше двух лет об этом напоминает властям США один Макгрегор? Другие эксперты боятся быть решительней? почему никто в США не идёт против опасных планов правительства?
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14 час.
Александр Рус
висеть этому порхатому на суку со всем своим семейством!
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14 час.
Житель Империи
Пока дают- обогащаться надо…
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14 час.

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