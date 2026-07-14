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Аргументы недели

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Футбольный клуб «Челябинск» победно начал Первенство ПАРИ Первой Лиги

Футбольный клуб «Челябинск» победно начал Первенство ПАРИ Первой Лиги

Крутая игра, крутые болельщики – отличный старт сезона. Первый же матч ФК «Челябинск» против хабаровского «СКА» собрал на домашней арене более 5000 зрителей – и это несмотря на понедельник и довольно позднее начало игры.

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