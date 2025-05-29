Атаки на Москву: Зеленский грозит России небывалым ракетным ударом. Жёсткий ответ готов, но есть одно "но"

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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ИВ
Иван Вакула
Действия наших высших органов в направлении мирного урегулирования с Украиной, но из этого ничего не получится. Поездка Зе. в Германию показала, эскалация неизбежна, что и случилось с атакой БПЛА по всей европейской территории России. Народ ждёт решительных действий от Верховного, хватит ждать милости от бога.
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4 час.
Сергей Ульмасов
Хохлостан пора стереть с лица земли
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3 час.
Игорь Костоглод
Остопиздел этот нескончаемый трёп без решительных действий. Получаем и позор и войну.
Ответить
1 час.
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