ИВ

Иван Вакула

Действия наших высших органов в направлении мирного урегулирования с Украиной, но из этого ничего не получится. Поездка Зе. в Германию показала, эскалация неизбежна, что и случилось с атакой БПЛА по всей европейской территории России. Народ ждёт решительных действий от Верховного, хватит ждать милости от бога.