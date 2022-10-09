Очень интересно, КТО теперь будет выступать у нас с призывами к миру и переговорам с Киевом из политиков, чиновников и общественных деятелей, и чтобы мы их дорожную сеть и нефтепроводы берегли? Из наших, не зарубежных кто будет вякать?

АРМАГЕДДОНЫЧ: ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ. Ну, что сказать насчёт подрыва Крымского моста? Появившийся в сети немедленно после теракта украинский ролик, где на фоне взрыва и пожара Мэрилин Монро поёт "С днём рождения, мистер президент" ни о чём высокому начальству и профильным ведомствам не напоминает? Насчёт сто раз обозначенных нашими говорящими головами "красных линий", настоятельной необходимости вести с врагом переговоры во время войны, отвода войск из-под Киева и Чернигова "по гуманитарным соображениям", того, что мы "ещё даже не начинали", недавних "организованных перегруппировок", "зерновой сделки" и всего прочего, не говоря уже о том, что "у армии всё есть" и, стало быть, нечего для того, чтобы помогать оснащению мобилизованных и тех, кто на фронте, ни населению и бизнесу деньги собирать, ни губернаторам новогодние праздники отменять.