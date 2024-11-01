Александр Ростовцев 31 октября 2024 г., 18:33 Уже ни для кого не секрет, что Украина, управляемая клубом КВН «95 квартал» превратилась в жесточайшую военную диктатуру, где попраны все мыслимые права и свободы не только отдельных граждан, но и целых страт населения.
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