Александр Ростовцев 31 октября 2024 г., 18:33 Уже ни для кого не секрет, что Украина, управляемая клубом КВН «95 квартал» превратилась в жесточайшую военную диктатуру, где попраны все мыслимые права и свободы не только отдельных граждан, но и целых страт населения.