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Спорт Уик-Энд

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Как развели «Зенит». «Ему вообще на все наплевать…» «Брат, чем больше, тем лучше!» Зачем Дуран съездил на берега Невы

Как развели «Зенит». «Ему вообще на все наплевать…» «Брат, чем больше, тем лучше!» Зачем Дуран съездил на берега Невы

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фред рассказал о разговоре с нападающим Джоном Дураном перед трансфером форварда в «Зенит».

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