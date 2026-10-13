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Царьград

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В Новосибирске судят Жураева за истязания женщины и гибель её 3-летней дочери

В Новосибирске судят Жураева за истязания женщины и гибель её 3-летней дочери

В Новосибирске перед судом предстал Жураев, обвиняемый в истязании женщины и её трёхлетней дочери, которая скончалась 28 апреля после очередного эпизода насилия в квартире в Центральном районе.

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