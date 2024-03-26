После трагических событий в подмосковном Красногорске на прошлой неделе выдвигались самые разные версии относительно того, кто мог стоять за этим ужасным терактом.
Немецкий активист: Киев может использовать ИГИЛ в качестве прикрытия для террористических атак
Комментарии
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Игорь
В ИГИЛ все таки народ знающий Коран, славить Аллаха левой рукой - святотатство. Левая рука у мусульман "нечистая"(ей только жопу подтирают) А перст указующий в небо означает "Во имя Аллаха и по воле его", что и написано на знамени за спинами клоунов на фото. То есть фото не ревенсировано, чмошники на фото и понятия не имеют об исламе
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15 час.
Игорь
Откуда я это знаю? Элементарно ,Ватсон! 19 лет в Афгане, пришлось даже дервишем поработать, жена пуштунка дети выбрали ислам, я не верующий но хожу с детьми в мечеть и с женой в храм, она приняла православие
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15 час.
Игорь
Бог един, как бы его не называли Господь Всевышний, Аллах, Будда или Иегова, каждый верит в своего бога, в свою высшую силу. Те уроды что стреляли в мирняк в Крокусе бога в душе не имеют, обычные уроды
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15 час.
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