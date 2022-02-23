БЕЖЕНЦЫ ИЗ ДОНБАССА СНОВА НА ВОЙНЕ. КОМУ В РОССИИ ВЫГОДНО ПРЕДАТЕЛЬСТВО?

ФОТО: SVETLANA LOMAKINA / GLOBALLOOKPRESS ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ Кто бы что ни говорил, опасность войны в Донбассе нарастает, ибо театральную истину про то, что "висящее на сцене в первом акте ружьё к третьему акту непременно выстрелит" никто не отменял.