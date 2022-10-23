В 2023 году Даниэль Риккардо вернётся в Red Bull Racing?Getty Images / Red Bull Content PoolАвстралийский гонщик Даниэль Риккардо в 2023 году вернётся в Red Bull Racing, сообщил корреспондент британского телеканала Sky Sports F1 Тед Кравитц.
В 2023 году Даниэль Риккардо вернётся в Red Bull Racing?Getty Images / Red Bull Content PoolАвстралийский гонщик Даниэль Риккардо в 2023 году вернётся в Red Bull Racing, сообщил корреспондент британского телеканала Sky Sports F1 Тед Кравитц.
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