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В 2023 году Даниэль Риккардо вернётся в Red Bull Racing?

В 2023 году Даниэль Риккардо вернётся в Red Bull Racing?

В 2023 году Даниэль Риккардо вернётся в Red Bull Racing?Getty Images / Red Bull Content PoolАвстралийский гонщик Даниэль Риккардо в 2023 году вернётся в Red Bull Racing, сообщил корреспондент британского телеканала Sky Sports F1 Тед Кравитц.

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