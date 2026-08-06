Эксперт объяснил, почему смартфон нужно перезагружать хотя бы раз в неделю

Старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников рассказал, что современные смартфоны рассчитаны на длительную непрерывную работу и не нуждаются в ежедневном выключении.
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