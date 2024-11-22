Блогер показал, как пройти Baldur’s Gate 3, не делая в бою абсолютно ничего

Baldur’s Gate 3 полна ситуаций, когда от игрока в бою зависит успех всей миссии. Но возможно ли пройти фэнтезийную RPG, не предпринимая в сражениях вообще никаких действий? На этот вопрос решился ответить блогер Proxy Gate Tactician почти с 1800 часами в проекте от Larian Studios.