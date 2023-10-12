Лицемерие и двойные стандарты - признаки нацизма

Отдельно меня умиляют (нет) дурачки, заявляющие, что «еврей не может быть нацистом». Ещё как может! Они и в Третьем Рейхе такие попадались достаточно массово – начиная с еврейских полицаев (Jüdischer Ordnungsdienst) и заканчивая юденратами. Тем более полно еврейских нацистов на украине (от Коломойского до Гордона). И уж конечно есть они и в современном Израиле.И в РФ полно таких евреев Я тут почитал немного их «творчество» – как они оправдывают военные преступления Израиля в Газе.

АНГЕЛ АНГЕЛ

Проклятая нация всеми богами. Два врага в мире жидомасоны и англосаксы. Это они первыми построили концентрационные лагеря. сжигали и травили в газовых камерах детей и мирных жителей, создавали террористические государства как Израиль и организации и все ради разграбление других государств и обогащения за их счет. Это они развязывают войны и цветные революции по всему миру, вводят и осуществляют экономический терроризм против государств... История показывает сколько во времена фашистского режима евреев было на стороне Гитлера и поддерживали его как экономически, финансово, так и непосредственно сами уничтожали своих соотечественников не говоря уже о оккупированных территориях СССР ... Они поддерживаю, финансируют, поставляют боевиков террористическому режиму Зе и это что "мученики" нет это нация предателей и террористов...