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Спички - не игрушка

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А что Новая Зеландия самообороняла на территории Йемена?!

А что Новая Зеландия самообороняла на территории Йемена?!

Йемен крут! Напасть сразу на 9 государств, находящихся в разных уголках Мира, это показатель силы Йемена)) так и кто гегемон в этом Мире?))Кстати, от США до Йемена по прямой более 13000 км, а от Новой Зеландии более 14000 км.

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