Головную боль (демографические проблемы) гильотиной (завозом мигрантов) не лечат

НП

Наталья Павлова

А кто-то уверен, что изнасилованием дошкольник, школьниц, студенток, женщин мигрантами демографическая ситуация в России улучшится? У изнасилованных девчушек и девушек психологическая травма будет настолько глубока, что вряд ли они впоследствии захотят сексуальных отношений. Женщины, хорошо, если уже родившие, но дальше что? А ведь кто-то из изнасилованных может и руки на себя наложить. Такая вот демография...