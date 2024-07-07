АВТОР: https://dzen.ru/a/Zm7WgI5PDUGa. Замещающую миграцию заинтересованные в ней силы любят обосновывать своей заботой о России (как же без патриотизма) – численность населения снижается, а рядом полумиллиардный Евросоюз и полуторамиллиардный Китай.
Головную боль (демографические проблемы) гильотиной (завозом мигрантов) не лечат
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НП
Наталья Павлова
А кто-то уверен, что изнасилованием дошкольник, школьниц, студенток, женщин мигрантами демографическая ситуация в России улучшится? У изнасилованных девчушек и девушек психологическая травма будет настолько глубока, что вряд ли они впоследствии захотят сексуальных отношений. Женщины, хорошо, если уже родившие, но дальше что? А ведь кто-то из изнасилованных может и руки на себя наложить. Такая вот демография...
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