В Иркутской области в 30-градусный мороз полицейские помогли на трассе водителю неисправного автомобиля

Вчера около 9 часов утра в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Заларинский» поступило сообщение от водителя о том, что у него на федеральной дороге Р-255 «Сибирь» неподалеку от поселка Залари сломался автомобиль, завести его он не может, при этом температура на улице ниже 30 градусов цельсия и мужчина может замерзнуть.