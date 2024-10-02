Приморские рыбаки поймали огромную акулу, нападающую на людей‎

В Приморском крае рыбаки поймали внушительного морского хищника – большую акулу. Фото впечатляющего улова появились в Telegram-канале NBS24, а прокомментировал публикации член-корреспондент РЭА, директор ДВМЭОО «Зеленый Крест», кандидат биологических наук Константин Дроздов, сообщает PRIMPRESS.
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