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На трассе Формулы-1 в Абу-Даби впервые прошла гонка беспилотных болидов Восе...

На трассе Формулы-1 в Абу-Даби впервые прошла гонка беспилотных болидов Восе...

На трассе Формулы-1 в Абу-Даби впервые прошла гонка беспилотных болидовВосемь команд со всего мира продемонстрировали в Абу-Даби управление болидами Формулы-1 с помощью ИИ в рамках соревнований Автономной гоночной лиги A2RL.

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