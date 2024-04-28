На трассе Формулы-1 в Абу-Даби впервые прошла гонка беспилотных болидов Восе...

На трассе Формулы-1 в Абу-Даби впервые прошла гонка беспилотных болидовВосемь команд со всего мира продемонстрировали в Абу-Даби управление болидами Формулы-1 с помощью ИИ в рамках соревнований Автономной гоночной лиги A2RL.