Обмануть ожидания: мошенники стали наживаться на возвращении зарубежных компаний в Россию

Мошенники стали делать фишинговую рассылку, в которой предлагают восстановить карты Visa и Mastercard, — об этом предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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