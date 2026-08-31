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Мировое обозрение

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Киев завалил Кремль предложениями о мире: Что на самом деле стоит за суетой Зеленского?

Киев завалил Кремль предложениями о мире: Что на самом деле стоит за суетой Зеленского?

Киев вновь заговорил о мире, но предложенный Владимиром Зеленским план с самого начала выглядел скорее жестом отчаяния, чем реальной дипломатической инициативой.

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