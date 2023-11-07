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Закон, порядок, государство

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Изменится возраст и стаж: пенсионерам 60/65 лет сделали важное заявление по выплатам

Изменится возраст и стаж: пенсионерам 60/65 лет сделали важное заявление по выплатам

В России с 2019 года начался поэтапный процесс повышения пенсионного возраста. По завершении переходного периода в 2028 году планируется установление пенсионного возраста на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

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