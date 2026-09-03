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Сотни беспилотников атакуют Москву. ВС РФ освободили Казачью Лопань. Немецкие зенитки засветились на передовой — Сводка с фронта 3 сентября

Сотни беспилотников атакуют Москву. ВС РФ освободили Казачью Лопань. Немецкие зенитки засветились на передовой — Сводка с фронта 3 сентября

Восьмой день подряд ВС РФ продолжают нанесение групповых ударов по объектам логистики Украины, задействованным в интересах ВСУ, в Киевской области и самой столице.

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